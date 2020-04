Due nuovi casi a Ferno, il Comune con più contagi della zona di Malpensa

Salgono a sedici i contagiati da Coronavirus a Ferno, vicino a Malpensa.

«Ho avuto comunicazione da parte dell’ATS Insubria di Varese che sono risultate positive al test altre due persone» comunica il sindaco Filippo Gesualdi. «Pertanto, sino a ad oggi, sul nostro territorio abbiamo avuto 16 casi positivi al COVID-19, tra cui due persone che purtroppo non ce l’hanno fatta”.

I due nuovi casi sono emersi con il ricovero in ospedale e come sempre non si possono dare informazioni puntuali sull’identità delle persone. «Sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate, a cui formulo gli auguri di una pronta guarigione, esprimendo a loro e ai familiari la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione»

Dal sindaco l’invito «a rispettare scrupolosamente le norme contro la diffusione del virus»: «Non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia. Purtroppo i dati di Ferno ci impongono l’obbligo della massima attenzione nei nostri comportamenti. La guerra contro questo nemico insidioso ed invisibile sarà ancora lunga. Ma dobbiamo resistere».

Nella comunicazione inviata ai cittadini il sindaco ricorda che Ferno ha «la più alta percentuale di persone positive al virus di tutti i comuni del circondario di Malpensa rispetto alla popolazione residente».

«Questo è un primato che Ferno non voleva certamente conseguire, ma è un dato di fatto su cui occorre riflettere profondamente prima di interpretare con superficialità gli inviti a restare a casa o di porre in essere comportamenti non rispettosi delle restrizioni che il Governo e la Regione motivatamente ci stanno imponendo».

«Purtroppo ci sono ancora troppe persone che non rispettano le regole e questo incide e potrà incidere sui futuri possibili contagi.

Vi ricordo che la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, inoltre, stanno operando con la massima attenzione affinché si rispettino le norme contro la diffusione dell’epidemia.