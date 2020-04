È morta Ambrogina, la mamma di Luisa Oprandi

Ambrogina non ce l’ha fatta. La mamma della dirigente scolastica e consigliere comunale Luisa Oprandi è morta oggi nella Rsa Maria Immacolata.

Il 5 settembre del 2019 “l’Ambrogina social compirà 90 anni… – scriveva Luisa – Sabato e domenica due momenti di festeggiamenti con le nonnine e i nonnini in RSA “Maria Immacolata” a Biumo superiore…coi quali si condivide ogni fine settimana il pomeriggio”.

Da giorni era debilitata, ma restava in contatto con la figlia grazie alle videochiamate. In un momento così duro, la solitudine era ancora più difficile da gestire. Nell’ultimo suo post su Facebook Luisa scrive: “Tesoro… so che sei stanca di questa solitudine. Tieni duro. Ti vogliamo bene in tanti”.

Luisa Oprandi ha reso celebre la sua mamma raccontando la loro relazione sulla sua pagina Facebook. Una tenerezza assoluta in ogni parola. La fatica, ma anche la gioia del poterla avere vicina.

“E quando mi dice “sono la tua mamma preferita” sorrido per nascondere le lacrime.

O quando le dicono “non hai una ruga” e lei risponde “perché non sono anziana…poi verranno anche a me”…..è la mia bella mamma”.

La redazione di Varesenews si stringe in un abbraccio a Luisa.