Il PD all’attacco dell’ospedale unico e dell’assessore Gallera: “Progetto da rivedere”

Al Partito Democratico, il progetto dell’ospedale unico tra Gallarate e Busto Arsizio, non piace. Una posizione ribadita da un comunicato congiunto firmato da Samuele Astuti, consigliere regionale, e dalla consigliera comunale gallaratese Margherita Silvestrini che è anche la referente della sanità per proprio partito in sede provinciale.

Nel mirino Dem le dichiarazioni dell’assessore regionale Giulio Gallera: «Dire che “non cambia nulla” in un progetto che prevede il taglio di 250 posti letto è un insulto alla ragione – spiega Silvestrini – Parlare di negozi pare addirittura una beffa. Significa non avere capito niente del dramma vissuto nell’emergenza coronavirus, che ha dimostrato le conseguenze disastrose del taglio dei posti letto. Ora va rivista totalmente la programmazione sanitaria regionale e, di conseguenza, va rivalutata attentamente anche la previsione di un ospedale unico. Se anche si ritenesse attuale l’esigenza di un nuovo nosocomio, cosa tutta da dimostrare, il progetto andrebbe rivisto nell’ottica di aumentare i posti letto, anche rivedendo la struttura sanitaria di Gallarate, e investendovi ingenti risorse per potenziare la risposta territoriale».

Dose rincarata da Astuti: «Il sistema sanitario lombardo deve essere rivisto, sia in relazione alla medicina territoriale, sia per quanto riguarda la riprogrammazione del numero dei posti letto. Per questo chiediamo a Gallera di convocare al più presto un tavolo allargato agli amministratori locali, ai consiglieri regionali, all’Ats e all’Asst per la riprogrammazione della rete ospedaliera e del numero dei posti letto. Il mondo è cambiato. Solo Gallera, quello che ha pensato di mandare i malati di Covid-19 nelle RSA, non se ne è accorto».