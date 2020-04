Via alla distribuzione delle mascherine a Gallarate

Da domani mattina, martedì 7 aprile, la Protezione Civile di Gallarate passerà in tutta la città a distribuire casa per casa le mascherine chirurgiche che Regione Lombardia ha fornito alla città.

Le 13.450 mascherine ricevute saranno così ripartite: 300 per la Protezione Civile e 13.150 per i cittadini. Il criterio scelto è quello di distribuirle inizialmente alle persone in quarantena, a quelle con parenti positivi e gli over65.

La Protezione Civile citofonerà a tutti i campanelli e distribuirà gratuitamente le mascherine dal cancelletto.

Nessuna persona incaricata dal Comune chiederà mai di entrare in casa dei cittadini.

Per ottenere la mascherina bisognerà mostrare ai volontari della Protezione Civile un documento di identità o farlo mostrare da un parente convivente ai volontari.

Domani mattina quattro veicoli della Protezione Civile inizieranno contestualmente la distribuzione dalle ore 9 nei rioni di: Cajello, Madonna in Campagna, Moriggia e Sciarè.

Gli orari delle consegne saranno all’incirca dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.