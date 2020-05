Annullato il Rugby Sound ma spunta l’idea del concerto in bicicletta

Come ormai appariva scontato, il Rugby Sound 2020, previsto tra giugno e luglio presso l’Isola del Castello di Legnano, è stato ufficialmente annullato, a seguito di quanto comunicato dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo.

Lo annunciano gli organizzatori del Rugby Parabiago sui loro canali social: «Entro il 31 luglio – si legge nelle comunicazioni – vi comunicheremo tramite i nostri canali tutti gli aggiornamenti in merito allo spostamento e annullamento degli eventi».

Qui l’elenco degli appuntamenti coinvolti che erano già stati annunciati con il via libera alle prevendite:

26 giugno – Coez

3 luglio – Piero Pelù

5 luglio – Willie Peyote

E’ dispiaciuta per l’annullamento dell’evento anche Shining Production, main sponsor del Rugby Sound, responsabile della direzione artistica del festival che per tre anni ha riempito l’isola del Castello a Legnano, che però non ha intenzione di perdersi d’animo.

Parte proprio da Fulvio De Rosa, direttore della Shining Production, una nuova idea smart. Si tratta del Bike-In, «una innovativa e possibile esperienza da vivere in bicicletta nello scenario futuro degli eventi dal vivo», che la società vorrebbe proporre nelle realtà dove ha già operato, e quindi anche Legnano. Pur sottolineando che per il momento si tratta solo di una idea e che per quanto riguarda la città del Carroccio non c’è ancora nulla di concreto. Certo è che l’area dell’Isola del Castello potrebbe essere una location idonea per ospitare un evento del genere, con artisti che non cavalcano palchi di primo livello ma che comunque godono di una certa notorietà, con un massimo di mille spettatori distanziati.

L’evento, per come è stato studiato, si raggiunge e si vive in bicicletta, mezzo green che permette di mantenere il corretto distanziamento sociale sia nella fase di arrivo e di entrata sia nella fase di uscita. Qui Fulvio De Rosa spiega il progetto a Radio 2 su Caterpillar

Qui il progetto: https://www.bike-in.it/presentazione.pdf