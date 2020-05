Arrivano i volontari in supporto del tribunale

I Presidenti del Tribunale di Busto Arsizio, dr. Miro Santangelo e dell’ANPS, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Varese, dr. Agostino Scuncia hanno stipulato una convenzione.

L’iniziativa rientra nella serie di interventi messi in atto dal Tribunale per ovviare alle problematiche, nell’erogazione del servizio giustizia, legate alla grave carenza di organico del personale amministrativo.

La convenzione prevede che gli aderenti al Gruppo Volontariato dell’Associazione svolgano, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma esclusivamente per fini di solidarietà, attività di ausilio al personale del Tribunale.



Si tratta di una proficua collaborazione che si inquadra nell’obiettivo primario di garantire una risposta quanto più pronta ed efficiente del Tribunale di Busto Arsizio alla domanda di giustizia che proviene dalla collettività