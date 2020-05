Coronavirus, quarto caso a Taino

Nuovo tampone positivo al Covid-19 a Taino. A dare la notizia è il sindaco Stefano Ghiringhelli che fa il punto della situazione contagi in una lettera rivolta alla cittadinanza.

Per Taino si tratta del quarto caso da inizio epidemia, due sono i decessi mentre un altro caso è attualmente in via di guarigione:

«Ad oggi martedì 12 maggio purtroppo due concittadini che hanno contratto il virus sono venuti a mancare – scrive il primo cittadino -. A loro va la nostra preghiera, ai familiari le nostre più sentite condoglianze e un grosso abbraccio da parte di tutta Taino».

«Solo l’impegno di tutti potrà proteggerci e portarci verso una ripresa della normalità – conclude il sindaco, lanciando un appello -, non possiamo permetterci di tornare alla fase uno, sarebbe un disastro totale per la nostra economia e non possiamo nemmeno permettere che la negligenza di pochi possa compromettere l’impegno di tutti. Proprio per questo motivo la Polizia Locale continuerà con i controlli sul territorio e la Protezione Civile i suoi servizi di sorveglianza».