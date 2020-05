Coronavirus, solo 3 nuovi contagi nel Varesotto

C’è un segnale positivo alla vigilia della riapertura delle attività per lunedì 18 maggio. I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di domenica 16 maggio dicono infatti che in provincia di Varese ci sono solo 3 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Il totale è dunque di 3.379.

Anche a livello regionale i dati sono più incoraggianti. La Lombardia conta 326 tamponi positivi in più (ieri erano 399).

Numeri più bassi che sono anche parzialmente influenzati da un minor numero di tamponi effettuati: oggi sono stati 11.809 mentre ieri erano 14.145 (venerdì erano 12.162). In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 84.844.

Cala ancora anche il numero di pazienti in terapia intensiva: 255 (13 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva che oggi sono 4.480 (-41).

Purtroppo aumentano i morti. In tutta la Regione sono diventati 15.519, 69 persone in più da ieri.