41 positivi in più in provincia di Varese, in Lombardia 39 decessi

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di sabato 16 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 41 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Il totale è 3.376.

La Lombardia conta 399 tamponi positivi in più (100 in più rispetto a ieri). I risultati di oggi sono il frutto di 14.145 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 84.518.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 268 (8 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva che sono 4.521 (-184). I morti in tutta la Regione sono diventati 15.450, sono 39 persone in più da ieri.

I comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 356

Varese 295

Saronno 226

Gallarate 221

Laveno Mombello 161

Malnate 129

Cocquio Trevisago 119

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12397 +26

Brescia 14091 +83

Como 3625 +13

Cremona 6313 +10

Lecco 2634 +18

Lodi 3341 +16

Monza Brianza 5265 +46

Milano 22.041 +75

Mantova 3282 +1

Pavia 4944 +25

Sondrio 1363 +24

Varese 3376 +41