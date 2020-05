Covid-19, le app più utili e quelle più utilizzate negli ultimi due mesi

Negli ultimi due mesi è stato scaricato un numero record di app, un aumento significativo dettato dalla condizione di quarantena obbligatoria a causa dell’emergenza sanitaria. La pandemia di Covid-19 ha fatto registrare un incremento della percentuale di persone che lavorano da casa tramite telelavoro e smart working, così come quello dell’utilizzo di applicazioni di video streaming e gaming per l’intrattenimento.

Secondo le analisi di Sensor Tower, infatti, tra le app più scaricate di aprile c’è Zoom, programma per la gestione delle videoconferenze, con un totale di 131 milioni di download nel mondo. Subito dietro si posiziona TikTok, piattaforma sempre più gettonata per la pubblicazione di video brevi, che è stata scaricata da 107 milioni di persone. A seguire, si trovano anche Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger, ovvero l’ecosistema gestito dall’azienda di Mark Zuckerberg.

Al settimo posto c’è l’app indiana Aarogya Setu, utilizzata per il monitoraggio degli spostamenti delle persone contagiate da Covid-19, mentre all’ottavo Google Meet, un’altra applicazione per le videochiamate a distanza. Subito dietro si piazza Netflix, la piattaforma di video streaming on demand che precede al decimo posto Microsoft Teams, la proposta del gruppo di Bill Gates per lo smart working.

App e servizi mobili: come garantire un servizio affidabile?

La crescita esponenziale dei download di applicazioni per smartphone e tablet, insieme all’incremento dei servizi di telefonia e il consumo di traffico dati, ha comportato una serie di inefficienze. Il problema principale è la connessione internet mobile, in quanto la maggior parte delle persone non ha un piano tariffario che possa supportare il nuovo carico.

Per garantire prestazioni adeguate è necessario scegliere un servizio efficiente, in linea con l’aumento del traffico internet proveniente dai dispositivi mobili. In questo caso è fondamentale consultare le migliori offerte di telefonia mobile, rivolgendosi a compagnie come Fastweb, in grado di proporre una qualità elevata e prezzi competitivi.

Se da un lato le app presentano dimensioni contenute, il loro utilizzo richiede una connessione internet mobile che possa assicurare un collegamento stabile e veloce, sia in download che in upload.

La promozione Fastweb Mobile tiene conto anche di questa necessità: attualmente, infatti, per gli utenti che sottoscrivono la promozione online sono disponibili, oltre ai minuti illimitati, anche 50 GB di traffico dati. Il tutto a 8,95€ mensili, senza alcun tipo di costo nascosto.

Tra lavoro e quotidianità: tutte le app più utili da scaricare

Il distanziamento sociale e l’isolamento hanno causato un aumento dei servizi digitali, con un numero sempre maggiore di italiani che si affida al web e alle applicazioni per lavorare, trascorrere il tempo libero e studiare.

Questo incremento rischia di sovraccaricare lo smartphone con decine di applicazioni in realtà poco utili, per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione le app che si andranno a scaricare.

Oltre alle proposte d’intrattenimento, come le applicazioni di giochi e il video streaming di film e serie TV, alcune aziende stanno sviluppando app davvero utili per questa nuova condizione sociale.

Ad esempio, l’associazione Impegno Donna e il centro antiviolenza Telefono Donna hanno sviluppato l’app Impegno Donna, un’applicazione che consente di comunicare in modo semplice e veloce con i centri antiviolenza di zona.

Per il lavoro, infine, le applicazioni designate come assolutamente indispensabili sono quelle che consentono di portare avanti la comunicazione tra i dipendenti. Le aziende stanno premiando soprattutto l’app di Skype per Windows 10 e Signal, poiché entrambe permettono di scambiare dati personali in tutta sicurezza.