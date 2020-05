Da lunedì riaprono tutti i 48 parchi di Busto Arsizio

Torneranno ad essere fruibili tutti i parchi di Busto Arsizio. Dopo la prima tranche di settimana scorsa lunedì 18 maggio, infatti, riapriranno tutte le 48 aree verdi della città.

È stato lo stesso sindaco Emanuele Antonelli ad annunciarlo con un post su Facebook: “Da domani tutti e 48 i parchi della Città verranno riaperti. Restiamo prudenti e rispettiamo tutte le norme di sicurezza”.

All’inizio della fase 2 l’amministrazione comunale aveva deciso di procedere con una riapertura parziale delle aree verdi. Una dozzina erano stati i parchi riaperti “equamente distribuiti nei punti nevralgici della Città che per le loro ubicazione e per le loro caratteristiche strutturali risultano più facilmente monitorabili in termini di afflusso di pubblico”.