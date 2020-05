Microsoft investe 1,5 miliardi di dollari per l’ecosistema digitale italiano

Un investimento da 1,5 miliardi di dollari per accelerare la trasformazione digitale in Italia. È l’impegno che la corporation americana, fondata da Bill Gates, ha predisposto per i prossimi cinque anni a favore del nostro Paese.

Si tratta di un’offerta di servizi Cloud, creazione di programmi di formazione digitale e reskilling, promozione di partnership locali per l’innovazione delle aziende italiane e in una nuova alleanza per la sostenibilità Milano.

Con questo piano di investimenti vuole sostenere l’innovazione e la crescita dell’Italia, annunciando anche l’intento di avviare la prima regione data center di Microsoft in Italia, a Milano. Si tratta di un’estensione del progetto di ecosistema “Ambizione Italia“ lanciato nel 2018, che diventa così “Ambizione Italia #DigitalRestart” per creare nuove opportunità, far crescere persone e organizzazioni per supportare lo sviluppo economico.

Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l’accesso ai laboratori “AI Hub” e a programmi appositamente pensati per le Pmi.

Sosterrà inoltre il Paese lanciando una alleanza per la sostenibilità per creare un ecosistema di open innovation sui temi green. L’annuncio di oggi conferma l’impegno di Microsoft in Italia, con più di 35 anni di storia nel Paese e una rete di oltre 10.000 partner e 350.000 professionisti.

Il piano segna un importante passo verso la distribuzione dei servizi cloud di livello enterprise su scala globale, per un totale di 61 Regioni annunciate, con Microsoft Azure disponibile in oltre 140 Paesi.

«Sono orgoglioso di annunciare il nostro piano di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari. Questo piano aiuterà i professionisti a innovare e far crescere il proprio business, a esplorare nuove opportunità imprenditoriali e ad affrontare alcune delle maggiori sfide del Paese, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza e compliance. Puntare sul cloud computing, sull’intelligenza artificiale e sui programmi di formazione digitale rappresenta una grande opportunità per accelerare l’innovazione dell’ecosistema nazionale. La nostra missione è aiutare persone e organizzazioni italiane a realizzare il proprio potenziale», ha dichiarato Jean-Philippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

«L’Italia si conferma ancora una volta un polo favorevole all’attrazione di investimenti, di innovazione e sviluppo. Il progetto di Microsoft coglie le sfide dell’innovazione digitale e dello sviluppo “verde”, obiettivi prioritari della nostra azione di rilancio dell’economia del Paese. In queste settimane le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno fatto un ricorso massiccio allo smart-working, riuscendo anche ad accelerarne la diffusione. Il piano di Microsoft, con servizi cloud e programmi digitali per lo smart-working dedicati alle piccole e medie imprese, potrà senz’altro aiutare l’Italia a procedere ancora più rapidamente in questa direzione. Di assoluto rilievo è anche la nuova Sustainability Alliance che Microsoft intende stipulare sul territorio. Essa contribuirà a sostenere il Green New Deal nazionale, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione sostenibile», ha commentato Giuseppe Conte, presidente del consiglio dei ministri. (fonte Microsoft)