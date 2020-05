Raffaella Mattana esce dal gruppo di maggioranza

Nella nota che segue Raffaella Mattana, consigliere del Comune di Cuveglio e assessore in carica rende noto ai cittadini la sua uscita dal gruppo di maggioranza in consiglio comunale, spiegandone le motivazioni.



Cari concittadini , vorrei innanzitutto esprimervi la mia gratitudine , per il vostro sostegno , che mi ha portato ad accettare, con responsabilità ed entusiasmo, il ruolo di Assessore al turismo e tempo libero, nel nostro Comune, ruolo che ho ricoperto con impegno e responsabilità.

Proprio per l’ impegno, la serietà e la stima che nutro nei vostri confronti, vi devo comunicare il fatto che, mio malgrado, mi sono dimessa dal gruppo di maggioranza consigliare prospettiva popolare rappresentato dal Sindaco Francesco Paglia e conseguentemente rimanendo, in seno al Consiglio Comunale, come indipendente.

Questa sofferta decisione è dovuta alla modalità di gestione amministrativa che è andata progressivamente a perdere le caratteristiche di collegialità e quindi di efficacia in cui avevo fermamente creduto ed una reiterata azione di boicottaggio attuate nei miei confronti da alcuni componenti del gruppo.

Pertanto, con rammarico, ho dovuto, non avendo altra possibilità di scelta, lasciare il gruppo nel quale avevo convintamente creduto.

Resto comunque in amministrazione per portare avanti le vostre e le mie idee rimanendo al vostro servizio garantendovi la mia collaborazione, il mio entusiasmo e la mia voglia di fare per voi e per il nostro paese. Sono determinata, con rinnovata energia e spirito propositivo, ad essere sempre al vostro fianco.

Vi ringrazio per l’affetto dimostratomi in più occasioni.

Certa della vostra comprensione e ringraziandovi ancora per la vostra fiducia mi dichiaro, come sempre a vostra completa disposizione, vi porgo i miei rispettosi e cordiali saluti.