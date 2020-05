Il ricordo di Mia Martini vive per sempre

A distanza di 25 anni, il ricordo di Mia Martini non muore. La sua voce straordinaria, la parabola umanissima dell’artista sofferente l’hanno consegnata alla dimensione del mito. Ma è anche una presenza in qualche modo familiare, che si sente al cimitero di Cavaria con Premezzo, dove Mia riposa dal 1995, quando morì a Cardano al Campo, vicino o poco distante dal paese dove risiedeva suo padre, il professor Berté.

La sua tomba è sul lato destro del cimitero di Cavaria, in via Tito Minniti, lambita in questi giorni d’inverno dall’ombra lunga delle cappelle che circondano il camposanto. La si nota per l’immaginifico monumento funebre, con un mappamondo quasi trafitto dal disco in cui spicca la foto di “Mimì” sorridente: sotto non manca mai – neanche in questi giorni – un fiore.