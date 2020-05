Saluti dalla quarantena australiana: “Ci rivedremo il prossimo anno”

Era iniziata l’emergenza sanitaria da qualche giorno quando il responsabile del Centro sportivo australiano di Gavirate Warwick Forbes annunciava la partenza immediata di tutti gli ospiti e dello staff da Varese.

Si era parlato di una fuga che aveva destabilizzato per la velocità di reazione in un momento in cui non si aveva, fino in fondo, la percezione della situazione: « Siamo arrivati in Australia il 7 Marzo e immediatamente tutto lo staff è stato sottoposto a quattordici giorni di quarantena – spiega Forbes – La nostra quarantena è terminata il 21 marzo, ma il governo australiano ha annunciato un decreto di restrizioni che è cominciato il 23 marzo. Almeno abbiamo avuto un fine settimana per fare la spesa. È successo esattamente ciò che era avvenuto in Italia: la pasta rigata è sparita degli scafali dei supermercati, così come il sapone, l’amuchina, e altri prodotti, andati a ruba chissà perché».

Nonostante i contagi non siano schizzati come in altre parti del mondo, compresa la Lombardia, il governo australiano si muove con estrema prudenza: « Siamo molto cauti anche perché non vogliamo che lo sport, qualsiasi sport, possa creare problemi per la comunità australiana, ma nemmeno alla communità italiana a Gavirate o nella provincia di Varese . Qui è autunno, quasi inverno e il Rugby potrà riaprire il 28 Maggio. Il calcio australiano deciderà settimana prossima come procedere con la stagione: se a porte aperte o chiuse.

Probabilmente il centro australiano a Gavirate rimarrà chiuso per il 2020. Non ci sono prenotazioni, non ci sono le olimpiadi, non ci sono gare di qualificazione. Quindi non c’è la necessità di rimandare lo staff a Gavirate perché non avremmo clienti. Qui c’è molta voglia di tornare in Italia e sul lago a Gavirate ma, al momento, non ci sono collegamenti aerei. Siamo chiusi al resto del mondo. Inoltre, al momento, l’istituto australiano dello sport non ha concesso l’autorizzazione a ricominciare le attività sportive in Australia. Senza quell’atto, non è possibile prevedere alcun programma nemmeno per la struttura di Gavirate. Non sappiamo quando potremo ritornare, magari febbraio o marzo 2021, sperando che l’emergenza sanitaria sia superata in tutti i paese europei»

«In questo momento a Canberra non ci sono nuovi casi da più di 5 o 6 giorni. Se reggiamo ancora un paio di settimane senza nuovi contagi potremo definirci COVID 19 free. Le grandi città, Sydney e Melbourne hanno problemi più difficili ma spero gestibili».

Anche se il centro è chiuso, Warwik Forbes sta lavorando per rinnovare il contratto di affitto con la Provincia: « Alla vigilia della mia partenza, il 5 marzo, ho avuto una riunione con la società patrimoniale della Provincia di Varese, dove loro mi ha presentato la proposta di rinnovo del contratto d’affitto del centro. Adesso in Australia stiamo valutando la proposta e la situazione finanziaria per il 2021 che verranno discusse nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione il 3 Giugno.

L’intenzione comune della società patrimoniale della provincia di Varese, l’Australian Sports Commission, e dell’istituto australiano dello sport e di proseguire con un nuovo contratto di locazione. Ovviamente non possiamo prevedere il futuro, direi che agosto o settembre, quando l’ultima decisione sarà pronunciata, potremo festeggiare. Ci sono ancora alcuni dettagli aperti ma credo che non sarà difficile di trovare le soluzioni».



L’ultimo pensiero di Warwik è per gli italiani che ha imparato a conoscere in tanti anni di permanenza a Gavirate: « Ogni mattina qui in Australia alle 7.30 guardo il telegiornale di Rai1 della serata precedente. Sento ogni giorno le tristi notizie dall’Italia e sono dispiaciuto perché conosco così tanti Italiani, persone meravigliose, un popolo incredibile, un paese ricco di storia e ricco di originalità. Tutta la sofferenza che state vivendo in Europa è terribile ma ho un posto dolce nel mio cuore per gli Italiani. Un grande abbraccio a tutti i varesini e i gaviratesi da parte degli Australiani del centro».