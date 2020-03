Gli australiani lasciano Gavirate per timore del coronavirus

Gli australiani lasciano Gavirate. L’emergenza sanitaria in corso a causa del coronavirus ha indotto le autorità di Canberra a far rientrare atleti e personale di stanza sul lago.



Lo annuncia il sindaco Silvana Alberio che ha ricevuto questa mattina una telefonata dal responsabile dell’AIS European Training Center Warwick Forbes: « Sono dispiaciuta che questa parte di comunità, così ben integrata, ci lasci anche se mi auguro che tornino presto. Appena rientreranno faremo una grande festa come segno di vicinanza».

Tutto il personale impiegato nel centro sta quindi facendo le valigie e rientrerà, se l’emergenza sarà conclusa, ai primi di aprile: « Ringrazio Mr Forbes e tutto il personale e auguro loro di poter ritornare il prima possibile» ha commentato il sindaco.