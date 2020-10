Gli atleti australiani torneranno a Gavirate: “Non vediamo l’ora di ritrovarvi”

Gli Australiani tornano a Gavirate. Il rinnovo del contratto che era scaduto è stato ufficializzato con una lettera tutt’altro che formale firmata dal responsabile del centro, Warwik Forbes.

Gli atleti avevano lasciato il centro di Gavirate all’inizio di marzo, con l’esplosione della pandemia: impossibilitati a gareggiare e a confrontarsi con altre squadre provenienti dall’estero, gli austrialiani avevano deciso di fare rientro a casa per trascorrere il lockdown accanto alle famiglie.

Ora l’annuncio che faranno ritorno in quella che loro definiscono “la seconda casa”, home away from home (“la casa lontano da casa”).

«Sono lieto di poter informare la comunità di Gavirate e l’intero territorio di Varese che l’Australian Institute of Sport – European Training Center ha deciso di proseguire nella locazione del Centro di Gavirate.- scrive l’ETC Director Warwick Forbes- Credo che questo sia la conferma molto positiva della nostra decisione di scegliere Gavirate, il territorio di Varese e l’Italia come nostra “fetta di casa” in Europa. A tal proposito, vorrei ringraziare la Provincia di Varese ed in particolare la Società Patrimoniale della Provincia di Varese per la pazienza e la comprensione mostrata durante la negoziazione del contratto che si è protratta nel tempo».

Poi la spiegazione di quello che è accaduto in questi mesi difficili: «Ai primi di marzo, all’inizio della pandemia, il personale è tornato a casa in Australia. Una decisione che in quel momento si basava sul fatto che erano state cancellate tutte le prenotazioni, ridotti al minimo i voli da e per l’Italia e con il pensiero nostro di non voler gravare sul sistema sanitario italiano con ospiti stranieri. Eravamo inoltre consapevoli che il personale si sarebbe sentito più sereno nel vivere la pandemia con le loro famiglie in Australia. Una decisione che in quel momento fu percepita da molti come drastica ma spero oggi sia considerata un’azione prudente per lo staff, gli atleti e la comunità italiana locale.

Ancora oggi non possiamo dire con precisione quando il nostro personale tornerà in Italia, il Governo Australiano ha infatti cautamente imposto restrizioni ai viaggi interni e al di fuori dell’Australia».

Ma il periodo di forzata lontananza sarà utilizzato per migliorare la struttura, come spiega Warwick Forbes: «Abbiamo cercato di trasformare questa chiusura forzata in una fase positiva. Utilizzeremo questo periodo per adeguare la struttura al codice australiano delle costruzioni apportando le modifiche edilizie necessarie. Questi interventi mirano a migliorare e trasformare la struttura in un edificio più efficiente e adatto allo scopo dell’Australian Institute of Sport per i prossimi cinque anni e oltre. Considerando il tempo necessario per completare questi lavori, presumibilmente il Centro non potrà essere pienamente operativo prima di metà o addirittura della fine del 2021».

Tra le opere in previsione il cablaggio del Centro con la fibra ottica in modo da poter stare al passo con i progressi tecnologici; la ristrutturazione dei bagni degli atleti e anche alcune sezioni della cucina e della mensa per rendere più efficiente la ristorazione. «Ricercheremo e valuteremo inoltre come aggiornare ed efficientare i pannelli solari sul tetto. È importante che nel prossimo decennio i nostri atleti possano accedere agli eventi sportivi europei e che questo possa avvenire nel modo più economico e soprattutto nel rispetto dell’ambiente».

«Concludendo siamo entusiasti ed estremamente positivi nel ritornare in Italia, collaborare con la comunità locale e le associazioni sportive del territorio. Sono certo che la nostra presenza porterà benefici economici alla comunità di Gavirate e al territorio di Varese. È importante sottolineare che la presenza dei nostri atleti nel nostro Centro meglio noto come “home away from home” a Gavirate è un fulgido esempio della collaborazione sportiva e culturale tra Italia e Australia. Non vediamo l’ora di ritornare in Italia e di riabbracciare la fantastica comunità di Gavirate».