Torna “meet the meeting“

Ritorna anche quest’anno Meet the meeting, l’evento pubblico che da tre anni porta il Meeting di Rimini nelle piazze di diverse città italiane per anticiparne i contenuti principali e per sostenere la costruzione della manifestazione.

Quest’anno l’evento si terrà sabato 23 maggio e sarà completamente online.

Meet the meeting coinvolgerà in un dibattito dal vivo relatori protagonisti del Meeting 2020 che racconteranno novità e progetti della prossima edizione e verrà trasmesso in diretta e diffuso su piattaforme a cui si potrà accedere direttamente tramite un semplice link.

L’evento sarà preceduto da quattro “assaggi di Meeting”, nella forma di quattro brevi video preregistrati, il primo dei quali dal titolo “Essere viventi” è già stato pubblicato sui canali istituzionali del Meeting il 4 maggio.

Oggi verrà diffuso il secondo video ed i successivi il 18 e il 22 maggio.

L’iniziativa, nella forma del percorso suddetto che culminerà nella giornata di sabato 23 maggio, è sostenuta e divulgata dal Centro Culturale San Carlo Borromeo che ha tante volte riproposto con successo nella città di Luino i temi del Meeting attraverso mostre, incontri e presentazioni di libri.

In questa situazione di emergenza che si è creata nel nostro Paese, il Centro Culturale, da sempre desideroso di trasmettere attraverso la sua attività la bellezza della realtà, vuole offrire l’opportunità di conoscere più da vicino il Meeting che da quarant’anni è un luogo di amicizia e di incontro tra persone di fede e culture diverse. A questo proposito desidera invitare tutti a seguire l’evento del 23 maggio

collegandosi sul sito e sui canali social del Meeting di Rimini.

Dal sito meetthemeeting.org è inoltre possibile sostenere e donare per il Meeting. A fronte di una donazione si riceve a casa una bottiglia di ottimo vino Sangiovese, che è un omaggio che contraccambia un gesto spontaneo come la donazione.

Chi vuole partecipare o trovare maggiori informazioni su Meet the meeting può accedere al sito www.meetthemeeting.org ed anche al sito e ai social della manifestazione www.meetingrimini.org.

Gli “assaggi di Meeting” e tutti gli aggiornamenti sono visualizzabili anche

sul sito del Centro Culturale San Carlo Borromeo www.ccsancarloborromeo.com.

Info: centroculturalesancarlob@gmail.com