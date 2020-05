Troppe situazioni “irregolari”, il Comune chiude il parco di via delle Rose

Il Comune di Gallarate ha chiuso oggi uno dei parchi cittadini, quello di via delle Rose ai Ronchi, per diverse segnalazioni di situazioni “irregolari”, di persone che non rispettavano l’uso della mascherina o giocavano – con inevitabili contatti – sul campo da basket.

«A mio modo di vedere le persone non avevano capito la necessità di mantenere distanze e misure e ho disposto l chiusura, anche a fronte di diverse segnalazioni» dice il sindaco Andrea Cassani.

Si tratta di un provvedimento puntuale, che appunto riguarda solo questo parchetto e non altri parchi cittadini. Non c’è una data di riapertura.

«In generale abbiamo fatto verifiche su tutti i parchi e posso dire che le persone stanno rispettando le misure, al di là di alcune situazioni specifiche» continua Cassani.«Anche il divieto di usare i giochi mi sembra rispettato, in linea generale» (la foto è d’archivio).

Il parco più utilizzato sembra il parco Bassetti, dove è prevista una particolare sorveglianza preventiva, con il richiamo delle persone che non usano le accortezze dovute. Anche in centro città ci sono molte persone a passeggio ma la stragrande maggioranza rispetta l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale (salvo che tra famigliari). Qualche situazione al limite si nota in prossimità di alcuni punti vendita: questi possono operare con formula da asporto, la norma nazionale impone di non consumare nelle immediate vicinanze ma non è facile sempre cogliere sul fatto chi sta adottando un comportamento irregolare. Certo, più responsabilità non guasterebbe, magari con qualche garbato richiamo da parte degli stessi esercenti.