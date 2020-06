Auto in fiamme nel bosco, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina intorno alle 6:30 a Luino, località Biviglione, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per spegnere una autovettura avvolta dalle fiamme. Per cause in fase di accertamento l’auto in un area boschiva è stata interessata da un incendio. I Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio hanno spento il veicolo e messo in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Luino.