Calcinate: arriva il nuovo medico, successo dello sportello “a domicilio”

E’ stato molto apprezzato dai cittadini della frazione lo sportello temporaneo organizzato dal comune di Varese a Calcinate del Pesce per la scelta del nuovo medico.

Già 150 persone si sono presentate allo sportello, sulla terrazza all’entrata dell’ambulatorio, per fare la scelta del nuovo medico senza dover andare in via Monte Rosa: insieme alla funzionaria incaricata c’erano anche il sindaco Davide Galimberti, gli assessori al Welfare Roberto Molinari e ai quartieri Francesca Strazzi, il consigliere della zona Alessandro Pepe e il medico che tra dieci giorni prenderà il posto di Massimo Vismara, il professionista che sta andando in pensione: si tratta di Edoardo Minà, medico di famiglia con un ambulatorio in via san Michele nel quartiere di Bosto e che dalle prossime settimane si dividerà tra le due realtà.

«Compito del comune è risolvere i problemi dei cittadini, star loro vicino anche sulle questioni che non gli competono direttamente – ha commentato Davide Galimberti – Oggi siamo qui per attivare le richieste e rendere più semplice la sostituzione del medico che tra qualche giorno andrà in pensione con uno nuovo».

Lo sportello temporaneo è operativo all’esterno dell’ambulatorio di via del Riveccio 50, anche martedì 30 giugno dalle 14.00 alle 17.00. Per effettuare la scelta, i cittadini dovranno presentarsi con codice fiscale e tessera sanitaria.