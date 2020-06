Covid-19: Nel Varesotto 13 nuovi casi, libere da pazienti le terapie intensive di Varese

Secondo il bollettino regionale di giovedì 18 giugno sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 13 casi positivi in più (3.842 dall’inizio della pandemia).

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 11.475 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 216 (dei quali 54 eseguiti in seguito ai test sierologici). I casi totali emersi dall’inizio della pandemia sono arrivati a 92.518. I pazienti attualmente positivi sono 14.647, ovvero 325 in meno da ieri.

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 505. Il dato delle terapie intensive vede l’aumento di un paziente (ne restano 60 in totale) mentre i ricoverati nei reparti sono 1.673 (-123).

Il numero dei nuovi decessi è di 36, per un totale di 16.516 persone dall’inizio dell’emergenza.

I casi nelle province lombarde

I numeri nei comuni del Varesotto

(Dato in aggiornamento)