“C’era una volta Stella”, la favola sulla gru coronata di Varese

Riceviamo e pubblichiamo la favola scritta da Francesco Manzi su Stella, la gru coronata che in questi giorni è volata in riva al Lago di Varese, alla Schiranna, diventando una vera e propria “star”

C’era una volta Stella, una gru coronata che viveva in uno Zoo a Varese, ogni giorno osservava il mondo al di fuori delle sbarre, sognando di volare libera nel cielo azzurro.

Una sera, approfittando di un piccolo buco creato nella recinzione da una volpe, vi passo’ attraverso e decise di scappare.

Dopo un breve volo si trovò sulle rive del Lago di Varese, un luogo incantevole circondato da alberi secolari e bellissimi prati verdi; era il posto perfetto per iniziare una nuova vita.

Stella si adattò rapidamente al suo nuovo ambiente: ogni mattina ammirava il sorgere del sole che rifletteva le sue bellissime piume argentate sull’acqua, mentre ogni pomeriggio camminava sulla riva tra i passanti che rimanevano incantati dalla sua bellezza ed eleganza.

I visitatori iniziarono a portarle cibo e a scattarle foto, meravigliati dalla gru africana che non aveva minima paura di loro, anzi sembrava proprio trovarsi a suo agio in loro presenza.

La voce ben presto si sparse ai Paesi vicini e quella parte del lago divenne affollata da numerose persone innamorate della natura e degli animali; i bambini la soprannominarono “la regina del Lago”.

I custodi e i proprietari dello Zoo i primi giorni provarono a catturarla ma, osservando come questa gru era felice e attirava le persone in questa zona di Varese, si arresero e si limitarono a controllare il suo stato di salute portandole il cibo appropriato mattina e sera.

Ben presto questa zona di Varese riprese vita grazie a questo fantastico animale e sorsero negozi in cui si vendevano souvenirs raffiguranti Stella: peluches, magliette, felpe, collane ecc..

Ammirati dall’amore dei proprietari dello zoo verso questo animale molte persone iniziarono a frequentare lo Zoo Varese e compresero l’importanza di tale struttura nella salvaguardia e tutela di specie ormai in via di estinzione in natura.

Le stagioni passarono e Stella divenne così il simbolo del Lago di Varese: emblema di libertà e bellezza.