Un incontro a Palazzo Estense contro le truffe agli anziani

Continua il progetto di prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, grazie alla collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di Varese e il Comando provinciale dei Carabinieri. Una cinquantina le persone presenti durante l’incontro che si è tenuto a Palazzo Estense, a cui ha aderito l’associazione Amica. Durante l’incontro sono state illustrate le diverse tecniche che vengono adottate dai truffatori per aggirare la fiducia delle persone anziane, che spesso si trovano sole in casa.

«Un’attività di prevenzione – spiega l’assessore Roberto Molinari – che promuoviamo di concerto con le Forze dell’Ordine, per evitare i possibili raggiri verso le persone più fragili ed esposte, con truffe che possono avvenire per telefono, tramite il web, in ambienti affollati o direttamente in casa. Un’attività che fa seguito a una serie di incontri già avviati gli scorsi anni e alle attività sperimentali realizzate utilizzando anche il linguaggio del teatro per sensibilizzare su un tema di attualità. Il ringraziamento per la preziosa collaborazione va ai Carabinieri della Stazione di Varese».

Il Luogotenente C.S. Giovanni Piredda, Comandante della Stazione Carabinieri di Varese, ha esposto alcuni consigli semplici ed essenziali per consentire alle persone anziane di affrontare con maggior sicurezza e serenità le possibili situazioni in cui possono trovarsi, ricordando che in tutte le circostanze e ogni volta che non ci si senta sicuri, si può ricorrere al 112, Numero Unico per le Emergenze, così da attivare il Pronto Intervento delle Forze di Polizia.