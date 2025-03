l consigliere Esposito e la gru coronata alla Schiranna: “Facciamo una colletta per liberarla”

Il consigliere comunale di Varese Domenico Esposito ha suscitato curiosità e dibattito con un post sui social in cui, con un tono tra l’ironico e il serio, ha proposto una colletta per “pagare la Gru Coronata” che si trova alla Schiranna.

Come è noto, la gru è di proprietà del vicino Zoo di Varese ed è ormai da più di una settimana che – scappata dal luogo in cui viveva dalla nascita – “abita” pochi metri più in là, al lido della Schiranna, dove i tanti visitatori la fotografano e le danno da mangiare. L’animale non si fa catturare, e la soluzione per ora è di tenerla monitorata ma non cercare inutilmente di catturarla, in attesa di un momento più propizio.

«Il suo proprietario la vuole riportare in gabbia, ma lei non si fa prendere. Magari gliela paghiamo e così la lasciamo in libertà» ha scritto Esposito sulla sua pagina facebook: raccogliendo oltre 60 like e 35 commenti, segno di un’ampia partecipazione degli utenti alla discussione.

Un’iniziativa forse provocatoria ma che, tra il serio e il faceto, ha acceso il dibattito sul destino dell’animale.