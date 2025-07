Due nuovi corsi ITS Incom orientati alla gestione del personale e al terzo settore

Due nuovi percorsi biennali, un solo obiettivo: preparare i giovani a diventare figure chiave nelle organizzazioni, con competenze aggiornate e concrete sulla base delle esigenze delle realtà che operano sul territorio e non solo. Per l’anno formativo 2025, Fondazione ITS Incom Academy amplia la propria offerta formativa inserendo due nuovi corsi altamente professionalizzanti, in linea con le esigenze attuali del mondo del lavoro: “Gestione e sviluppo delle risorse umane” e “Project management per aziende ed enti del terzo settore”.

Un corso per chi vuole lavorare con e per le persone

Il primo percorso, “Gestione e sviluppo delle risorse umane”, si inserisce nell’area Servizi alle imprese e punta a formare professionisti capaci di supportare le aziende nella valorizzazione del capitale umano. In un contesto in cui le risorse umane sono sempre più strategiche per la competitività delle imprese, il corso fornisce competenze operative e gestionali:

selezione del personale : pubblicazione annunci, gestione candidature, organizzazione dei colloqui;

formazione aziendale : progettazione e coordinamento di corsi per lo sviluppo delle competenze;

relazioni interne : interazione con i dipendenti, risposta a esigenze e domande sul piano HR;

procedure amministrative: conoscenza delle politiche aziendali e delle normative del lavoro.

Al termine del percorso, gli studenti saranno pronti a ricoprire ruoli come:

Specialista delle risorse umane

Consulente HR in azienda o in studio professionale

Addetto Payroll e amministrazione del personale

Un corso per chi crede nell’impatto sociale

Il secondo corso, “Project management per aziende ed enti del terzo settore”, guarda al mondo delle organizzazioni non profit, un ambito in forte crescita che richiede competenze trasversali, visione e capacità gestionale. Il percorso fornisce una formazione completa per lavorare con enti del terzo settore, fondazioni, associazioni culturali e realtà sociali. Le competenze chiave riguardano:

gestione amministrativa e organizzativa degli enti;

ideazione e scrittura progettuale , con analisi bandi e redazione del budget;

coordinamento e monitoraggio delle attività , con focus su rendicontazione e indicatori di impatto (KPI);

comunicazione istituzionale e fundraising per sostenere e valorizzare i progetti.

I principali profili professionali in uscita sono:

Project manager per progetti a impatto sociale

Coordinatore di progetti culturali, educativi o sociali

Responsabile del fundraising

Esperto in comunicazione per il terzo settore

I diplomati saranno in grado di contribuire a tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto: dall’ideazione alla rendicontazione, con una visione integrata e multidisciplinare che è sempre più richiesta nei bandi nazionali ed europei.

Una formazione concreta, orientata al lavoro

Entrambi i corsi, organizzati nello stile di ITS Incom, fortemente orientato alle esperienze pratiche e al confronto con esperti dei diversi settori, hanno durata biennale, prevedono attività laboratoriali, formazione in aula con docenti provenienti dal mondo del lavoro e stage presso aziende, enti o studi professionali, per un immediato contatto con il mondo reale.

“Immagina, puoi! – sottolinea lo staff di ITS Incom – è il filo conduttore che accomuna i nostri percorsi: vogliamo dare ai giovani non solo competenze tecniche, ma la possibilità di costruirsi un’opportunità di crescita in linea con le proprie aspettative e uno spazio attivo nella società”.

INFO

Per saperne di più, conoscere le date degli open day e ricevere supporto per le iscrizioni:

www.itsincom.it

orientamento@itsincom.it

