È il momento di scegliere. Scopri i corsi di ITS INCOM per crescere, sperimentare e costruire il proprio futuro

Formare professionisti capaci di rispondere alle sfide dell’economia contemporanea e di un mercato del lavoro in continua evoluzione. È con questo obiettivo che è nato il modello ITS, una via alternativa agli indirizzi universitari in grado di offrire agli studenti percorsi di specializzazione e crescita altrettanto interessanti e stimolanti.

I corsi ITS si caratterizzano per un approccio pratico e orientato al mondo del lavoro. Vi accedono studenti con esperienze e motivazioni molto diverse: c’è chi ha le idee chiare sul proprio futuro e chi, invece, è alla ricerca di una nuova direzione dopo un percorso di studi che non lo ha soddisfatto pienamente. Molti giovani, infatti, si trovano a dover riconsiderare scelte fatte in età precoce e sentono la necessità di una formazione più concreta, che offra prospettive reali di occupazione. Per alcuni, gli ITS rappresentano inoltre la possibilità di costruire una professionalità solida senza dover affrontare un’università, percepita invece come eccessivamente teorica. Per altri, questa formazione è una seconda occasione per riscoprire la passione per un settore specifico e acquisire competenze che permettano di entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

L’OFFERTA DI ITS INCOM E GLI OPEN DAY

La provincia di Varese e il territorio dell’Altomilanese offrono diverse possibilità agli studenti orientati verso i percorsi della rete ITS. In questo contesto si colloca la Fondazione ITS INCOM Academy che si rivolge in particolare ai giovani orientati alle nuove frontiere della tecnologia, sia in ambito informatico e digitale che comunicativo. Programmazione, comunicazione, nuove tecnologie ma anche servizi alle imprese e corsi in apprendistato sono le aree in cui si articola l’offerta dei corsi.