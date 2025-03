Tornano gli open day di ITS INCOM: gli appuntamenti per conoscere l’offerta formativa

ITS INCOM Academy apre le porte agli studenti interessati a costruire il proprio futuro nel mondo delle tecnologie e della comunicazione. Di seguito le prossime date dedicate all’orientamento e alla selezione per i percorsi formativi in partenza.

«Abbiamo scelto di suddividere le aree tematiche negli Open Day in presenza per poter dedicare più tempo e approfondire meglio le singole tematiche – spiegano gli organizzatori -. In particolare, l’Open Day dedicato a Programmazione e Nuove Tecnologie si svolge a Legnano, presso Spazio 27B, dove disponiamo di aule e laboratori tecnologici avanzati e dove, da quest’anno, è presente anche uno studentato. Questa suddivisione, insieme agli Open Day organizzati nelle diverse sedi, rappresenta uno dei nostri punti di forza: una “scuola diffusa” sul territorio, che si sviluppa in diversi ambiti e a stretto contatto con le aziende».

Calendario degli appuntamenti:

Sabato 12 aprile – Open Day in presenza

Orario: 09:00

Sede: Legnano, c/o Spazio 27B

Aree coinvolte: Nuove Tecnologie e Programmazione

Un’occasione per scoprire i percorsi dedicati alle professioni del futuro e visitare i laboratori all’avanguardia presenti nella nostra sede.

Martedì 29 aprile – Open Day Virtuale

Orario: 15:00

Sede: Online

Aree coinvolte: Comunicazione, Programmazione, Nuove Tecnologie e Servizi alle Imprese

Un evento online per conoscere l’intera offerta formativa comodamente da casa.

Sabato 10 maggio – Open Day in presenza

Orario: 10:00

Sede: Malpensa Fiere Gate B, Busto Arsizio

Aree coinvolte: Comunicazione e Servizi alle Imprese

Un’opportunità per approfondire le competenze richieste dal mercato e visitare la sede dedicata a questi percorsi.

Martedì 13 maggio – Selezioni

Orario: 14:40

Giornata dedicata alle selezioni per l’accesso ai corsi ITS INCOM Academy.

L’invito è a partecipare per scoprire le opportunità che ITS INCOM Academy offre per costruire competenze concrete e inserirsi nel mondo del lavoro con successo.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

www.itsincom.it

orientamento@itsincom.it