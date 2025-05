Tirocini all’estero, corsi di potenziamento ed esperienze internazionali. Con ITS INCOM Academy una formazione senza confini

Studiare, specializzarsi in settori altamente innovativi, confrontarsi con docenti che provengono dal mondo delle imprese e avere la possibilità di effettuare tirocini all’estero per un’esperienza di crescita personale e non solo professionale. Nel panorama formativo contemporaneo, dove la globalizzazione ha trasformato radicalmente il mercato del lavoro, ITS INCOM Academy si distingue come un’istituzione all’avanguardia che prepara i propri studenti a diventare professionisti di successo in un contesto internazionale.

Proprio in questi giorni, dieci studenti del corso IFTS in Turismo stanno partecipando a Crewe (UK), presso il Crewe Cheshire College, a un programma dedicato al turismo sostenibile; altri dieci, provenienti dai corsi ITS in Comunicazione Digital Marketing Manager e Web Design, partiranno per Londra per un corso intensivo di potenziamento della lingua inglese organizzato in collaborazione con Twin Center.

Altri 45 svolgeranno il tirocinio curriculare previsto al termine del primo anno del percorso ITS (della durata di 2-3 mesi) presso aziende locali situate all’estero, grazie al supporto delle borse messe a disposizione da Regione Lombardia, PNRR ed Erasmus+.

Le esperienze internazionali avranno luogo nei mesi di maggio, giugno e agosto 2025 in aziende coerenti con i rispettivi percorsi formativi, situate in Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Lituania, Austria, Slovenia, Danimarca e Francia, con il supporto, a seconda delle destinazioni, di contatti diretti con aziende e enti formativi partner o Camere di Commercio italiane all’estero.

Particolarmente significativa è la disponibilità delle aziende nell’accogliere studenti, come nel caso della collaborazione con l’azienda Monteferro, con sede a Luino (VA), che per il secondo anno consecutivo accoglie tre stagisti nella sua filiale in Repubblica Ceca.

A partire dal 2022, l’ITS ha inoltre avviato anche un percorso di accoglienza rivolto a studenti stranieri interessati a svolgere un’esperienza di stage in Italia. Grazie alla collaborazione con enti di formazione internazionali e a specifici accordi di reciprocità, l’istituto ha reso possibile l’inserimento di giovani provenienti dall’estero all’interno di aziende del territorio, offrendo loro un’opportunità concreta di apprendimento sul campo in contesti professionali coerenti con i loro percorsi di studio.

Nel 2025, sono presenti presso l’ITS cinque studenti provenienti da diverse città della Spagna, ospitati nell’ambito di questi accordi che hanno trovato alloggio presso la residenza di Legnano. I ragazzi sono stati inseriti in aziende del territorio come Watchfit, Boardwalk e 5social, dove stanno svolgendo il loro tirocinio curriculare.

Questa dimensione internazionale, in continuo sviluppo, arricchisce l’esperienza formativa di tutti gli studenti e contribuisce a rafforzare le relazioni tra i sistemi formativi e produttivi di diversi Paesi europei.

ITS INCOM ha inoltre ospitato, sia nel 2024 che nel 2025, docenti stranieri in visita nell’ambito delle mobilità di staff previste dal programma Erasmus+, promuovendo così lo scambio di buone pratiche didattiche e il rafforzamento delle collaborazioni internazionali.

Un ecosistema dinamico tra formazione e professione in Italia e oltre

«La forza di ITS INCOM Academy – spiega Rosaria Ramponi, direttrice di ITS INCOM – risiede nella sua capacità di creare connessioni significative tra formazione e mondo professionale. Il network dell’Academy non è una semplice rete di contatti: è un ecosistema dinamico in continua espansione, che supera i confini nazionali e si estende in tutta Europa, dove la collaborazione tra academy, aziende e professionisti genera valore per tutti i soggetti coinvolti.

Grazie a una formazione avanzata, i talenti formati da ITS INCOM sono pronti a contribuire concretamente allo sviluppo dell’azienda, dello studio di consulenza o dell’agenzia creativa che li accoglie. Queste realtà professionali possono beneficiare di capacità, energia, competenze aggiornate e idee innovative per periodi che vanno dai 2 mesi per l’estero ai 6 mesi e oltre per l’Italia, creando un vantaggio competitivo significativo».

Erasmus+: un ponte verso l’Europa

Per arricchire la propria offerta formativa e offrire nuove opportunità di crescita personale e professionale, ITS INCOM ha aderito con entusiasmo al programma Erasmus+. Nel 2020 l’Istituto ha ottenuto la ECHE (European Charter for Higher Education), la “licenza” che consente agli enti di Istruzione Superiore di realizzare progetti di mobilità internazionale.

L’adesione di ITS INCOM al programma, supportata anche dai finanziamenti della Regione Lombardia per esperienze all’estero, rappresenta un’occasione preziosa per gli studenti: un’opportunità per arricchire il proprio bagaglio culturale, potenziare le competenze linguistiche e acquisire abilità professionali riconosciute a livello europeo.

Un percorso formativo senza confini

Il mondo del lavoro oggi non conosce confini, e nemmeno la formazione offerta da ITS INCOM Academy. Il percorso formativo si articola in due dimensioni complementari:

Esperienze in Italia:

Stage della durata di oltre 6 mesi in aziende selezionate

Progetti speciali con partner nazionali

Collaborazioni con centri di ricerca e innovazione

Esperienze all’estero:

Tirocini internazionali di 2-3 mesi

Corsi specialistici presso istituti partner europei

Network di contatti internazionali

Questa duplice dimensione consente agli studenti di acquisire una visione completa del settore, combinando la profondità dell’esperienza nazionale con l’ampiezza della prospettiva internazionale.

L’internazionalizzazione in numeri

L’impegno di ITS INCOM verso l’internazionalizzazione si concretizza in numeri significativi. Attualmente, circa 45 studenti provenienti da vari corsi sono in partenza verso diverse destinazioni europee: Slovenia, Germania, Spagna, Danimarca, Lituania e Repubblica Ceca.

Parallelamente, una selezione di altri studenti si prepara a partire per Chester, nel Regno Unito, dove parteciperanno a un corso intensivo di inglese, potenziando così le loro competenze linguistiche fondamentali per il successo professionale in contesti internazionali.

Identità e appartenenza: la felpa Erasmus

Per celebrare questo importante momento formativo, ITS INCOM Academy ha mantenuto una tradizione significativa: un contest tra gli studenti per disegnare la felpa ITS INCOM edizione Erasmus. Questo capo d’abbigliamento non è un semplice indumento, ma un simbolo di appartenenza che i ragazzi porteranno con orgoglio durante la loro esperienza all’estero, rappresentando l’Academy e il sistema formativo italiano nel contesto europeo.

Il valore aggiunto dell’esperienza internazionale

L’esperienza internazionale offerta da ITS INCOM Academy attraverso il programma Erasmus+ rappresenta un valore aggiunto inestimabile per gli studenti. Non si tratta solo di acquisire competenze tecniche, ma di sviluppare quelle soft skills sempre più richieste dal mercato del lavoro globale:

Adattabilità a contesti culturali diversi

Competenze linguistiche avanzate

Capacità di problem-solving in ambienti multiculturali

Network professionale internazionale

Visione globale del settore di specializzazione

Queste competenze trasversali, unite alla solida preparazione tecnica garantita dall’Academy, rendono i diplomati ITS INCOM professionisti particolarmente appetibili sul mercato del lavoro, sia nazionale che internazionale.

Un investimento sul futuro

L’adesione al programma Erasmus Charter for Higher Education rappresenta per ITS INCOM Academy non solo un’opportunità di arricchimento dell’offerta formativa, ma un vero e proprio investimento strategico sul futuro dei propri studenti e del sistema produttivo italiano.

«In un mondo dove le competenze internazionali sono sempre più determinanti – conclude Ramponi – per il successo professionale, ITS INCOM Academy si conferma un’istituzione all’avanguardia, capace di preparare i propri studenti ad affrontare con sicurezza e competenza le sfide del mercato globale, trasformando la dimensione internazionale da potenziale ostacolo a concreto vantaggio competitivo».