Futura Volley e Veneriano prolungano: la centrale resta biancorossa

Martina Veneriano e la Futura Volley Giovani prolungano di un’altra stagione il proprio legame: la società bustocca ha infatti annunciato quest’oggi la permanenza in biancorosso della centrale 25enne che, insieme a Serena Zingaro diventa la veterana della società.

Genovese, classe ’95, alta 1,79, Veneriano arrivò al PalaSanLuigi nell’estate del 2018 dopo essere stata avversaria delle Cocche con la maglia di Albisola Marina, la società nella quale si è dapprima formata a livello giovanile e quindi imposta all’attenzione del mondo pallavolistico a livello senior. Trascinatrice della squadra ligure tra la Serie D alla B2, Marina ha poi proseguito la propria carriera proprio a Busto Arsizio sotto la guida di coach Lucchini: arrivata alla Futura nell’anno di B1 fu protagonista di una stagione al limite della perfezione, quella delle 27 vittorie in 28 gare e della Coppa Italia di categoria con un totale di 263 punti messi a segno.

Confermata senza dubbio nella scorsa estate, Veneriano anche in A2 ha saputo dire la sua dopo un inizio non semplice, cosa che la ha accomunata alle compagne. Nella seconda parte di regular season però la centrale è stata determinante nella rincorsa alla pool promozione, infine centrata dalle Cocche prima dello stop per l’epidemia. Il 50% in fase d’attacco con un muro di media per ogni set (nell’ultima parte del torneo) hanno fatto diventare Veneriano un cardine della squadra che ha così deciso per la riconferma.

«Lucchini ha condiviso la sua idea su di me e sul progetto – ha detto Veneriano – Sono orgogliosa per la fiducia che è stata riposta su di me. Il coach mi ha anche detto che ci sarà più competizione in tutti i ruoli, ed è una cosa che bisogna prendere come stimolo: per crescere è necessario mettersi in gioco, ancora meglio se ci si trova in un collettivo forte. Il progetto è ambizioso, e farne parte non può che rendermi felice: nella scorsa stagione abbiamo dimostrato che il duro lavoro alla fine paga, un organico già attrezzato e dalla giusta mentalità ci darà una marcia in più».