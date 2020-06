Incidente stradale nel Luganese, un ferito grave

La polizia cantonale comunica che oggi, mercoledì poco prima della una di notte sulla strada cantonale che collega Paradiso a Melide, in zona Capo San Martino, vi è stato un incidente stradale (immagine di repertorio).

Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto circolava in direzione di Melide con a bordo della vettura quale passeggero un 17enne cittadino svizzero, pure domiciliato nel Mendrisiotto.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto a una curva piegante a sinistra ha effettuato un sorpasso andando a scontrarsi contro un’auto, con alla guida una 31enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia in direzione di Paradiso.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, agenti della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Il 18enne e il 17enne hanno riportato ferite giudica te non gravi mentre la 31enne gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.