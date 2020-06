La Figc ha deciso: in Serie C tre promosse e tre retrocesse, la Pro Patria rimane in attesa

Doveva essere un giorno importante per il mondo del calcio oggi, lunedì 8 giugno, e così è stato. Il consiglio federale della Figc si è riunito e ha stabilito quale sarà il futuro prossimo dei campionati professionistici. È stato sancito invece lo stop definitivo della stagione della Serie A femminile, nonostante le atlete avessero manifestato la volontà di scendere in campo.

Il consiglio direttivo ha promosso d’ufficio le tre squadre che erano prime nei tre gironi di Serie C al momento dello stop: Monza per il girone A, Vicenza nel B e Reggina nel C.

Per stabilire invece chi si giocherà l’ultimo posto disponibile per la cadetteria bisognerà giocare i playoff, che partiranno dal 5 luglio; ancora da definire però quali saranno le squadre e le modalità. Anche per le altre retrocessioni verranno disputati i playout.

La finale di Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juve U23 verrà giocata il 27 giugno in gara secca su campo neutro. In base al risultato di questa gara verrà poi delineata anche la griglia playoff e dal quale potrebbe nascere una speranza di spareggi promozione anche per la Pro Patria.

In ogni caso, prima di fare calcoli e previsioni, bisognerà aspettare che la Lega Pro ufficializzi la classifica per decretare quali saranno le squadre che andranno ai playoff. Bisognerà poi aspettare di capire se le squadre saranno obbligate a partecipare agli spareggi, sobbarcandosi le spese del protocollo sanitario, oppure se potranno decidere di tirarsi indietro senza subire penalizzazioni.

Dalla Serie D salgono in Serie C, in ordine di girone: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Confermate anche le retrocessioni per le ultime quattro squadre di ogni girone di Serie D, con 31 delle 36 squadre coinvolte che hanno già preannunciato una battaglia legale per non perdere la categoria a tavolino; tra queste ci sono anche Inveruno e Milano City.