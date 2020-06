Pro Patria, la società ha deciso: stagione finita per i tigrotti

La notizia era nell’aria: troppe variabili in ballo e soprattutto troppo ingenti le spese per il protocollo sanitario, da investire a fondo perduto e con il rischio di vederle sprecate in caso di nuovo stop.

Per questo la Pro Patria ha deciso di dire “no” all’idea di proseguire la stagione con i playoff – che comunque sarebbero dipesi dalla vittoria della Juve U23 contro la Ternana il prossimo 27 giugno – e di terminare subito la stagione.

«Il problema – aveva spiegato il direttore sportivo Sandro Turotti in mattinata – è mettere in moto tutto: ci sono giocatori che non hanno più gli appartamenti. Con una stima di massima, potrebbe costare circa 70mila euro tra protocollo sanitario e spese per giocatori e staff».

«È un po’ come organizzare un banchetto di nozze senza sapere se la sposa di presenterà – l’analisi della situazione da parte del ds biancoblu -. Il rischio di gettare nel gabinetto dei soldi c’è: se dopo aver speso per tornare in campo tutto viene fermato di nuovo vorrebbe dire buttar via soldi per niente. Anche riguardo alla classifica ho le mie idee: la Pro Patria era tredicesima in classifica, con l’algoritmo è salita all’undicesimo posto e in caso di vittoria della Juve andrebbe agli spareggi. Per come la penso io, se come l’anno scorso la qualificazione fosse stata di diritto per la posizione di classifica, ci avrei pensato un po’ di più. Mi ha stupito un po’ la rinuncia del Pontedera, che poteva puntare alla promozione, ma il mondo del calcio sta cambiando e bisogna guardare bene al portafoglio. Anche piazze con più risorse della nostra ci stanno pensando; le società sono più attente all’aspetto economico».

Questa la nota del club: