Figc, 21 milioni di Euro per il “Fondo Salva Calcio”

La stagione 2019-2020 del calcio italiano si è spezzata in due: se i professionisti sono pronti a ripartire (la Serie C dovrebbe fare i playoff), i dilettanti hanno già sancito la chiusura delle attività, che riprenderanno con la prossima annata sportiva.

Il tema economico non è però di secondario: sono tante le società che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito perdite importanti. Per far fronte a questa problematica, è stato istituito, da parte del Comitato di Presidenza della Figc il “Fondo Salva Calcio”.



Su proposta del presidente della FederCalcio Gabriele Gravina, infatti, l’organo amministrativo della Figc ha varato un progetto straordinario, articolato e particolarmente consistente, la cui definitiva approvazione sarà portata nel Consiglio Federale di lunedì 8 giugno. La solidità patrimoniale e la disponibilità finanziaria della Federazione ha consentito un intervento diretto in favore dei Club, di calciatrici, calciatori e dei tecnici di Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile per fronteggiare la crisi generata dall’emergenza Covid-19 per complessivi 21 milioni e 700 mila euro.

“È un’iniziativa che non ha precedenti – commenta il presidente Gravina – e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”.

In particolare, la Federazione ha previsto di destinare le seguenti risorse: