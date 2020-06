La grandine si abbatte sulla Bergamasca

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno il maltempo si è abbattuto sul nord Italia con fenomeni di grandine molto violenti nell’area della Bergamasca.

Ad essere colpiti sono stati soprattutto i comuni della Vale Seriana: Nembro, Alzano e Albino. Chicchi di grandine grandi come uva sono caduti a partire dalle 17.30 coprendo strade e piazze. A Nembro l’acqua in strada ha bloccato le auto e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per liberare le strade.