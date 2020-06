Tutto pronto per l’apertura della nuova Coop di Busto Garolfo

È stato presentato alla stampa questa mattina, martedì 9 giugno, il nuovo supermercato Coop di via Arconate 120 alla presenza del vicepresidente Alfredo De Bellis, del direttore generale operazioni Andrea Colombo, dell’architetto Nicola Marinello e del direttore tecnico Alberto Bonacina. Le maestranze di Alfano Costruzioni sono ancora all’opera e l’apertura ufficiale al pubblico è prevista per giovedì 11 giugno.



Dopo l’apertura dei due superstore di Parabiago Via Cavalieri e di Busto Arsizio Viale Duca d’Aosta (il secondo nella città dopo quello di Viale Repubblica), la presenza di Coop Lombardia sul territorio si consoliderà ulteriormente con il “taglio del nastro” del nuovo supermercato di Busto Garolfo; un supermercato con un’area di vendita di 1.500 mq, pensato per una spesa pratica, intuitiva e su misura. Nel nuovo punto vendita, Soci e Clienti potranno condividere lungo il percorso d’acquisto un nuovo concept di comunicazione che, attraverso dei loghi rappresentativi, li aiuterà a identificare il proprio stile di spesa: “Ogni spesa ha il suo stile”, il negozio in pratica ha individuato tutte le soluzioni per semplicare e arricchire l’idea di spesa di ciascun cliente.

Una spesa green – se attenta all’ambiente; Foodie – se ricca di eccellenze; Easy – se predilige comodità e velocità; Wellness – se è particolarmente attenta al benessere; Pet Friendly – se amante degli animali. Il totem, posizionato in ingresso e nei punti più “strategici” dei reparti, aiuterà a riconoscere il proprio stile e seguirne la segnaletica. I simboli saranno presenti lungo tutto il perimetro del negozio e l’esperienza d’acquisto sarà più fluida, arricchita di informazioni semplici e veloci.

Il nuovo supermercato Coop, costato circa 15 milioni di euro, è dotato di 210 posti auto e si inserisce in un contesto commerciale che comprende già un nuovo McDonald’s, che aprirà i battenti a sua volta giovedì 11 giugno. Da settembre, inoltre, ci saranno anche un distributore EnerCoop con dodici postazioni di rifornimento e due punti vendita non alimentari di medie dimensioni. Sono in tutto 53 gli addetti che lavoreranno nel superstore, con una “quota rosa” importante di 33 donne. Tra il personale ci saranno 33 neoassunti, 12 addetti trasferiti da altri negozi e otto dipendenti della “piccola” Coop Vicinato Lombardia del paese.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale la struttura presenta un tetto di pannelli fotovoltaici che producono energia pulita dal sole per 56 kw e di un impianto per il recupero del calore dei banchi frigo, tutto il comparto commerciale è stato dotato delle più innovative tecnologie per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, come ad esempio l’utilizzo di lampade a led, di sensori di presenza per la gestione dell’illuminazione (sia interna che esterna). Sulle pareti esterne è stato installato un particolare legno, non solo di pregio, ma anche in grado di assorbire l’anidride carbonica.

Sul fronte principale, che si sviluppa lungo la SP 12 (Viale Europa) fino ad incrociare Via Arconate, un comodo parcheggio esterno consentirà di parcheggiare il proprio veicolo velocemente per poter accedere al supermercato; un parcheggio davvero “green”, in quanto dotato di autobloccanti colorati in grado di drenare il 98% dell’acqua piovana così che il terreno sottostante la possa assorbire e distribuire alla vegetazione circostante. Sono stati inoltre piantumati circa 10.000 arbusti e più di 800 piante. Infine è stata realizzato un percorso ciclopedonale che costeggia il lato nord del supermercato, costituito da molti arbusti e più di 4.000 nuovi alberi.