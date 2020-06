“Tri dì in cumpagnia”: annullata l’edizione 2020

L’edizione 2020 dei “Tri dì in cumpagnia” non ci sarà. A causa delle misure anti-Covid il Club73 ha deciso di annullare la sua manifestazione più attesa.

Organizzata per la prima volta nell’estate del 1973, “I tri dì in cumpagnia” sono da sempre un appuntamento fisso dell’estate di Lentate. Un’occasione per far festa e divertirsi, ma anche aiutare le altre realtà del territorio. Coi soldi raccolti alcuni anni fa, il Club73 è riuscito ad acquistare addirittura un’ambulanza, che ha poi donato al Cva di Angera.

Un successo ottenuto anche grazie alla curiosa competizione che si svolge l’ultimo giorno della manifestazione: il salto dell’oca. «Si tratta di un gioco antichissimo – raccontano gli organizzatori – che a Lentate si è sempre organizzato fin da quando i nostri abitanti più anziani ricordano».

Purtroppo, però, anche questa edizione dei “Tri dì in cumpagnia”, come tante altre feste, è saltata a causa dell’emergenza sanitaria. Per tornare a mangiare, ballare e divertirsi insieme ai membri del Club73 bisognerà aspettare la prossima edizione, già in programma dal 18 al 20 luglio 2021.