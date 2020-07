A Castellanza il concerto omaggio a Ennio Morricone

Una nuova rassegna in provincia di Varese prenderà il via sabato 18 luglio alle ore 21 con un omaggio a Ennio Morricone nella bella cornice del cortile di Palazzo Comunale a Castellanza in viale Rimembranze 4.

SUONI E VISIONI è una rassegna di concerti dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, con la presenza di grandi solisti e affermati gruppi da camera. Un repertorio di grande interesse e di sicuro richiamo per il pubblico, che abbina alla qualità artistica una facilità di ascolto e una immediatezza di comunicazione e che vuole coinvolgere ampie fasce di pubblico.

Direttore artistico di SUONI E VISIONI è Roberto Porroni, concertista di fama internazionale.

Perseguiamo l’intento di promuovere la “rinascita” del pubblico: le emozioni, quasi devastate dagli effetti del Covid-19 che ha colpito in particolare la nostra regione, suscitate dal Bello, dall’Arte e dalla Musica costituiranno una indispensabile e imprescindibile prerogativa per tornare, seppure con sfumature e modalità nuove, alla normalità della vita di ogni giorno.

Il concerto inaugurale sarà dedicato alla grande figura di Ennio Morricone, che ci ha appena lasciato: l’appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 21 al cortile di Palazzo Comunale in viale Rimembranze con “Morricone Donaggio e Ortolani”, ensemble Duomo, diretto da Roberto Porroni chitarra, flauto, violino, viola, violoncello. L’esecuzione di indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, dalle più note (Il buono il brutto e il cattivo) a partiture di minore notorietà ma non minore qualità (Legami, Lolita), affiancate ad altre immortali pagine musicali nate per il cinema di Pino Donaggio e Riz Ortolani. Sarà un momento di grande commozione ricordare attraverso le sue musiche il grande

Maestro Morricone.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria via mail biglietteria@amduomo.it. Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza emanate a seguito della situazione sanitaria la capienza del Cortile di Palazzo Comunale è stata ridotta a 108 posti.

La rassegna SUONI E VISIONI ha il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e

della Fondazione UBI per Varese. Per permettere a tutti di poter assistere al concerto, il 19 luglio alle ore 21 verrà replicato sul canale Youtube