Bianchi (Lega): “Conte chiede aiuto all’Europa ma cosa ha fatto per italiani?”

“Dopo mesi in cui Conte ha esautorato del tutto le Camere escludendole da qualsiasi decisione in un momento delicatissimo, oggi finalmente ci è stato concesso votare le risoluzioni di indirizzo per il Governo sulla posizione da tenere al prossimo Consiglio Europeo. Quello che emerge però è che se da una parte Conte chiede aiuto all’Europa, dall’altra è evidente che il suo governo non ha fatto nulla per gli italiani”. A dirlo è in sede di dichiarazione di voto il deputato varesino della Lega Matteo Bianchi.

«L’Europa chiedeva interventi strutturali che non si sono visti – ha spiegato il deputato -. Nessuna scelta coraggiosa, nessun aiuto tangibile ad imprese e famiglie in difficoltà. Nessun intervento per sbloccare i cantieri e promuovere gli investimenti. Solo bonus farlocchi pieni di insidie e per nulla convenienti. Viste queste drammatiche premesse chiare in tutta Europa, ci chiediamo che potere di trattativa possa avere il nostro Paese. Una situazione drammatica figlia di un governo che non rappresenta la maggioranza degli italiani ed un primo Ministro che ha avocato a sé in maniera autoritaria poteri, senza avere l’autorizzazione preventiva delle Camere».