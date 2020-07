Bikini personalizzato: la nuova idea di Yamamay

L’estate è il periodo dell’anno in cui il nostro corpo è messo più in mostra. Stoffe leggere, spalle, braccia e gambe scoperte, trasparenze, richiedono un’attenzione sapiente nell’abbinare modelli, colori e tessuti per valorizzare al meglio le forme e l’incarnato di ogni donna. Si, perché ogni corpo è diverso, così come diversi sono il carattere e il temperamento di ognuno di noi. La moda è un linguaggio, un modo evidente e immediato di comunicare il nostro modo di essere, per questo è bello e importante dedicare tempo e cura alla scelta dei nostri outfit.

Il costume giusto

Spiagge e mare sono il main stage dell’estate, il luogo dove volenti o nolenti siamo esposti con tutte noi stesse agli sguardi curiosi, ammirati o indifferenti di amici, conoscenti e vicini di ombrellone. È fondamentale scegliere il costume giusto per sentirci a proprio agio in ogni situazione, per far risaltare le nostre forme, nascondendo al meglio i piccoli difetti, ma anche per parlare di noi, per esprimere l’entusiasmo, la riservatezza, la voglia di divertirsi o di riposare, il gusto di farsi guardare o il desiderio di confondersi tra la folla.

Non è semplice trovare un costume che parli di noi, che ci stia bene addosso e che ci faccia sentire bene, anche perché noi donne cambiamo di continuo, e allo stesso modo con cui ci piace cambiare tipo di cocktail la sera o gusto di gelato al pomeriggio, così vorremmo poter cambiare modo di apparire e presentarci agli occhi del mondo, ma senza per questo spendere una fortuna in costumi e accessori diversi.

La proposta di Yamamay

Una possibilità interessante è quella offerta dalla nota casa di intimo Yamamay, che propone abbinamenti di bikini personalizzabili scegliendo tra 12 forme diverse di coppie top e bottom coordinabili e intercambiabili, con una scelta di colori, tessuti e modelli molto varia, adeguata a vestire al meglio tipologie di costituzione differenti.

Possiamo scegliere di far risaltare il décolleté, di evidenziare i fianchi o dare importanza al nostro lato b in base a quelli che riteniamo essere i nostri punti di forza. Il bello è che possiamo tranquillamente cambiare idea senza buttar via il costume acquistato: basta variare l’abbinamento del costume due pezzi acquistando un altro tipo di top o di pezzo di sotto, per ottenere un risultato sempre nuovo, adeguato al nostro modo di essere e di sentire di ogni giorno.

Inutile sottolineare come col bikini a look spezzato scegliendo due costumi ne potremo sfoggiare ben quattro, visto che i pezzi sono intercambiabili e coordinabili tra loro.

Per quanto riguarda i bikini abbinamenti e colori rispondono al gusto personale, ma è importante avere anche uno sguardo rivolto agli ultimi trend delle passerelle italiane e internazionali: Yamamay è interessante perché propone modelli e materiali nuovi e freschi, mai scontati.

Come ottenere il tuo bikini personalizzato

Se ti ha incuriosito l’idea di creare da sola l’abbinamento ideale dei costumi per questa estate, o vuoi divertirti a regalare questa opportunità a figlie e nipotine, concediti qualche attimo di relax, ora è possibile farlo proprio grazie a Yamamay. Non ti resta che accedere al sito ufficiale e creare il tuo bikini Yamamay.

Ti consigliamo di tenere presente nella scelta anche gli accessori coi quali abbinare il costume: dai parei, ai prendisole, ma anche alle borse da mare preferite. Al mare non è essenziale coordinare i colori proprio di tutto ciò che si indossa, ma la scelta di gioielli estivi, magari in legno o acrilico, parei e ciabattine in colori che richiamano il tuo bikini renderà sicuramente più completo, sbarazzino o elegante il tuo outfit, aiutandoti a esprimere al meglio il tuo stile.