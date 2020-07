Comprare pannelli LED: efficienza energetica, installazione, caratteristiche

I pannelli LED sono considerati delle sorgenti luminose molto efficienti che hanno il pregio di consumare poco e, al tempo stesso, sono in grado di generare una luce di qualità. Oltre a durare a lungo nel tempo, essi non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione e possono essere puliti con la massima facilità. Meritano, pertanto, di essere presi in esame come un investimento vantaggioso anche sul piano economico, dal momento che la spesa iniziale – un po’ più alta rispetto a quella richiesta da altre soluzioni – viene recuperata nel giro di breve tempo, visto che si ha a che fare con bollette meno onerose. Il formato tradizionale è quello del pannello LED 60×60 , che come tutti gli altri ha un impatto ambientale contenuto.

L’efficienza energetica

Per valutare l’efficienza energetica di un pannello LED è sufficiente fare riferimento all’etichetta energetica, in cui sono riportate indicazioni utili a tal proposito e che mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie per conoscere le prestazioni energetiche che vengono offerte dalla tecnologia LED. Proprio per questo motivo, i pannelli LED sono tutti compresi tra la classe energetica A e la A++. Per pulirli basta utilizzare un panno umido e morbido, avendo l’accortezza di attendere che la lampada e la fonte di luce non siano calde.

Dove comprare i pannelli LED

Il sito lampadadiretta.it è il punto di riferimento ideale per chi ha la necessità di acquistare pannelli LED. In questo e-commerce è possibile trovare soluzioni che sono state progettate e messe a punto dai brand più noti del settore dell’illuminazione come Osram, Noxion e Philips, in modo da assicurare gli standard più elevati in termini di sicurezza, di durata e di efficienza. I clienti di lampadadiretta.it sono sia privati che aziende che hanno, così, l’opportunità di usufruire di soluzioni di illuminazione che rispettino tutti i parametri di ecosostenibilità e che offrono la massima convenienza dal punto di vista economico.

L’installazione dei pannelli a LED

La procedura da seguire per montare i pannelli a LED non è molto complicata, sia che si scelga di installare il prodotto con un sistema di sospensione, sia che si decida di optare per un’installazione sul soffitto. In questo secondo caso, il pannello potrà essere inserito dentro il telaio solo dopo che i suoi due lati saranno stati composti. Quindi, prima di avvitare il dispositivo è necessario ricordarsi di chiudere i lati. Per altro in commercio si possono trovare dei kit di fissaggio ad hoc che permettono di accelerare questa operazione e fanno sì che il pannello possa essere incassato nel controsoffitto.

I pannelli dimmerabili

I pannelli LED possono essere dimmerabili, e cioè compatibili con i cosiddetti dimmer: questi ultimi non sono altro che variatori di intensità che mettono a disposizione l’opportunità di regolare l’intensità della luce come si vuole. Grazie ai sistemi di illuminazione di ultima generazione, questi dispositivi possono essere integrati negli impianti di domotica residenziale in modo che la luminosità delle lampadine possa essere configurata anche a distanza. Il LED, pertanto, si presta alle novità dell’illuminazione smart: i pannelli possono essere comandati attraverso il controllo vocale, tramite un normale telecomando o ancora con un’app da scaricare sul tablet o sullo smartphone. Essi, quindi, fanno parte dei sistemi di Internet of Things, che consentono la programmazione e la gestione da remoto. Grazie all’illuminazione smart si ha, per esempio, la possibilità di modulare l’intensità luminosa in modo che la luce possa essere adattata a seconda del momento della giornata.

Le tonalità di luce

Con i LED si può scegliere tra una luce fredda, una luce neutra, una luce calda e una luce multicolor RGB. La luce fredda è quella che comprende sfumature di colore che oscillano tra il blu e il bianco; viene usata per illuminare i magazzini, i supermercati e i contesti residenziali con uno stile moderno. La luce neutra tende al bianco e viene impiegata per gli uffici e le scuole. La luce calda, invece, tende al giallo e viene utilizzata sia in casa che in sale congressi e locali di ritrovo. La luce multicolor RGB, invece, è quella dei LED che combinano il verde, il blu e il rosso, con i colori sovrapposti tra di loro.