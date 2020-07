Cuori impavidi, all’Idroscalo il concerto Durdust

Terzo appuntamento targato MI AMI Festival & Circolo Magnolia CUORI IMPAVIDI powered by Flowe, la Rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano che andrà avanti per otto appuntamenti a cadenza settimanale ogni giovedì fino al 10 settembre.

Protagonista assoluto della data di giovedì 30 luglio sarà Dardust, in un incredibile e imperdibile spettacolo piano solo.

Pianista di fama internazionale nonché produttore di hit di successo (Soldi e Barrio di Mahmood, ma anche Nero Bali di Elodie) Dardust proporrà uno show intitolato Lost in space, un vero e proprio concerto-racconto che compie un viaggio musicale nella discografia dell’acclamato pianista. A rendere ancora più suggestiva la musica di Dardust, in un continuo oscillare tra neoclassica ed elettronica, sarà il bellissimo palco sull’acqua dell’Idroscalo.

In apertura di serata Vincenzo Parisi, pianista di formazione accademica non estraneo anche al territorio più leggero, tra cui collaborazioni con Nicolò Carnesi, Gianluca De Rubertis (Il Genio), Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e Francesco De Leo. Il 22 maggio è uscito il suo disco d’esordio dal titolo Zolfo. A Cuori Impavidi proporrà alcune sue composizioni e farà un omaggio al Maestro Morricone.

Una serata che si preannuncia magica, come saranno altrettanto magiche e speciali le altre date di CUORI IMPAVIDI powered by Flowe.

CUORI IMPAVIDI

Programma

30.07.2020 – DARDUST in “Piano solo – Lost in space”

06.08.2020 – POP X in “Solo show”, TROPEA, SEE MAW, NOVE

20.08.2020 – DENTE, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, TONNO, GIALLORENZO

27.08.2020 – FRANCESCA MICHIELIN in “Spazi Sonori”, EMMA NOLDE, HAN

03.09.2020 – VASCO BRONDI in “Talismani per tempi incerti”

10.09.2020 – TBA

