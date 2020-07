Fumo dal treno, la corsa si ferma in stazione a Gallarate

Il treno 23057 (partito da Varese alle 15:43 e diretto a Treviglio) ha dovuto terminare la sua corsa nella stazione di Gallarate per un guasto al convoglio dovuto alle avverse condizioni meteo. Sul convoglio, dal quale è stato visto uscire del fumo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ma fortunatamente non si sarebbe trattato di nulla di grave. Il treno ha dovuto però fermare la sua corsa e il viaggio è stato riprogrammato.