JAZZaltro, il Circus Quartet in concerto a Busto Arsizio

Il quinto appuntamento della prima parte della nuova stagione di JAZZaltro, la rassegna che dal 2010 propone lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese, una serie di appuntamenti legati alle musiche del mondo (dal jazz allo swing, dal blues al folk, ma non solo), è in programma giovedì 23 luglio a Busto Arsizio: a Palazzo Gilardoni, sede del Municipio, si esibirà il Circus Quartet, formazione composta da Max Tempia (organo hammond e tastiere), Walter Calafiore (sax), Fabio Buonarota (tromba) e Tommy Bradascio (batteria), tra le più attive sulla scena jazz nazionale (inizio live ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria inviando un’email a management@abeatrecords.com e indicando nomi, cognomi e numero di cellulare dei partecipanti).

Per i quattro musicisti, che provengono da esperienze diverse ma che sono accomunati da un linguaggio comune, che affonda le radici nel jazz, il concerto di Busto Arsizio sarà l’occasione per presentare “Circus”, il loro ultimo lavoro, uscito lo scorso febbraio per l’etichetta Barnum for Art: dodici tracce in cui, accanto a sei composizioni originali, si trovano anche classici del jazz come “Take the A train” di Billy Strayhorn, sigla di apertura dell’orchestra di Duke Ellington, brani di Lee Morgan (“Ceora”), Horace Silver (“Filthy Mc Nast”) e Roy Hargrove (“Top of my head”), trombettista recentemente scomparso, oltre all’intramontabile “Estate” di Bruno Martino.

Davvero notevoli sono l’energia e la passione che il Circus Quartet trasmette dal vivo, strabiliando e incantando il pubblico con tecnica virtuosistica, sonorità spiccate, toccante lirismo e una buona dose di swing. Il pianista e tastierista Max Tempia, noto al grande pubblico per le sue frequentazioni in tv (dal Maurizio Costanzo Show a Domenica In), ha all’attivo moltissime collaborazioni con importanti musicisti italiani e internazionali, non solo in ambito jazzistico: da Michael Bublè ad Anastacia, da Lucio Dalla a Laura Pausini, da Ron a Gino Paoli, da Ornella Vanoni a Renato Zero.

Tommy Bradascio è un batterista e percussionista che nel corso della sua carriera si è “diviso” con successo tra musica classica, contemporanea, pop e jazz. Si è esibito in tutto il mondo e ha lavorato con musicisti di fama internazionale quali Don Friedman, Jim Rotondi, Garrison Fewell, Dave Liebman e Jeff Fuller e con nomi di primo piano della scena nazionale (Franco Cerri, Renato Sellani, Bruno De Filippi, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Dado Moroni, Emilio Soana, Paolo Tomelleri, ma non solo).

Fabio Buonarota è un apprezzato trombettista che ha suonato con alcuni dei più importanti jazzisti italiani, da Enrico Intra a Gianni Cazzola, da Rudy Migliardi a Dado Moroni. Tra le sue collaborazioni più note spicca quella con Mario Biondi.

Il sassofonista Walter Calafiore spazia con disinvoltura dal jazz allo swing, dal funk alla fusion, senza trascurare il gospel e il latin. Ha condiviso il palco con Kimberly Covington, Arthur Miles, Junior Robinson, Emilio Soana, Luciano Zadro, il compianto Luciano Milanese e molti altri.

JAZZaltro e l’amministrazione comunale di Busto Arsizio collaborano attivamente da tempo: in particolare, i concerti estivi di JAZZaltro sono da sempre una sorte di anteprima di “Eventi in Jazz”, la prestigiosa rassegna autunnale che porta la grande musica nei teatri di Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza.

La prima parte dell’undicesima stagione di JAZZaltro si concluderà sabato 25 luglio all’Approdo Calipolis di Fagnano Olona, che ospiterà il live del Cuarteto Nuevo Encuentro. Ma il calendario – assicurano gli organizzatori – sarà un “cantiere aperto” e i concerti proseguiranno fino a fine anno.

JAZZaltro – Undicesima stagione, prima parte – Da sabato 4 a sabato 25 luglio

Inizio live: ore 21, ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria inviando un’email a management@abeatrecords.com e indicando nomi, cognomi e numero di cellulare dei partecipanti.

Maggiori informazioni: cell 347 8906468.

FB: www.facebook.com/JAZZaltro-117442538326396

On line: jazzaltro.it

Instagram: jazzaltro