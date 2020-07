“Fare piena luce sulle polmoniti sospette a cavallo tra il 2019 e il 2020”

Un’interrogazione al “question time” di martedì 7 luglio per far luce sulle polmoniti sospette tra fine 2019 e inizio 2020. È quello che annuncia il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta che parla di una “battaglia doverosa di trasparenza per i cittadini, non . ene che la mia iniziativa sia servita per smuovere le acque su quelle che potrebbero essere state delle sottovalutazioni».

Il consigliere è intenzionato ad andare fino in fondo: « Chiedo trasparenza sui dati di tutti gli ospedali lombardi, ma anche di tutte quei casi di disturbi respiratori denunciati a fine 2019 e inizio 2020 e che non avendo conseguito un ricovero non sono conteggiati nelle tabelle predisposte da ATS”. – È importante – prosegue il Consigliere bergamasco di Azione – che questi numeri siano messi insieme e valutati nella loro interezza, ma soprattutto sarà fondamentale stabilire se c’è stato un problema nel meccanismo di trasmissione dei dati oppure se questi erano disponibili da subito e nessuno ha fatto scattare una procedura di allarme, nonostante le notizie non incoraggianti dalla Cina”.

“Spero a questo punto – conclude Carretta- che martedì in Aula arrivino dati concreti e non si debba attendere altre 3 mesi come è stato in questo caso”.

Martedì il testo dell’interrogazione sarà presentato dal Consigliere regionale di opposizione anche grazie alle firme dei consiglieri del Pd e la risposta dell’Assessore sarà successiva alla suddetta presentazione.