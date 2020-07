Rubata la bandiera al belvedere Pasquè a Brezzo di Bedero

Issato in piena emergenza Coronavirus, il grande tricolore che sventolava sopra il belvedere Pasquè a Brezzo di Bedero sabato sera è scomparso.

Il farmacista del paese vicino a Luino aveva acquistato la bandiera mentre tutti erano ancora chiusi in casa spaventati dall’epidemia che continuava a diffondersi. Troppo grande per essere appesa nella sua attività, il farmacista insieme all’amministrazione di Brezzo di Bedero aveva deciso quindi di issarla in cima al belvedere Pasquè, uno dei punti più suggestivi del paese, come simbolo di rivalsa e speranza.

Qualcuno però, dopo averla vista sventolare, forse in uno slancio di patriottismo, deve aver pensato che a casa sua quella bandiera avrebbe fatto un figurone, e nella serata di sabato 4 luglio ha deciso di rubarla.

Il gesto ha generato un forte dispiacere a tutti gli abitanti di Brezzo di Bedero, e l’amministrazione ha chiesto al responsabile di rimettere la bandiera di nuovo al suo posto.