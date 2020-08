Giovedì 6 agosto al Broletto “The farewell – una bugia buona”

Giovedì prossimo 6 agosto alle ore 21.15, nel cortile di Palazzo Broletto di Gallarate per la rassegna Lo schermo & la Luna organizzata dal Cinema delle Arti in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Gallarate, verrà proiettato il film The farewell – una bugia buona della regista Lulu Wang.

Una storia vera che la stessa regista ha vissuto. La protagonista Billi Wang (Awkwafina) è nata a Pechino ma vive a New York da quando aveva sei anni. Il suo contatto sentimentale con la Cina è Nai Nai (Shuzhen Zhao), la sua vecchia nonna, ancorata alle tradizioni e alla famiglia.

A Nai Nai viene diagnosticato un cancro. Figli e nipoti, traslocati negli anni in America e in Giappone, rientrano in Cina per riabbracciarla e per ‘improvvisare’ un matrimonio…

Ricordiamo che il costo unico del biglietto è di € 5 e in caso di maltempo le proiezioni si tengono al Cinema delle Arti, organizzato secondo le normative di sicurezza.