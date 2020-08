La compagnia aerea Cargolux ha messo la mascherina al suo Boeing 747

È indubbiamente una delle reazioni più simpatiche, in questo 2020 davvero triste e sfortunato per il mondo dell’aviazione civile: Cargolux ha messo la mascherina a uno dei suoi 747 Cargo.

“Uno dei nostri 747-8 cargo, l’esemplare LX-VCF, ha ricevuto la sua mascherina personale sul suo iconico muso, una scelta che riflette l’impregno della compagnia a lottare contro il Covid-19″ spiega Cargolux. Sul muso dell’aereo è stata anche aggiunta la scritta “Not without my mask”, vale a dire “Non senza la mia mascherina”.

Di certo la nuova livrea speciale per questo (brutto) 2020 ha un suo impatto, un po’ per la grande superficie azzurra, un po’ perché “veste” un aereo così tipico e conosciuto come il Boeing 747, che ha ancora un suo ruolo di prima linea, a più di cinquant’anni dal primo volo e grazie appunto al 747-8 sviluppato negli anni Duemila (Cargolux è stata la prima compagnia al mondo ad acquisirlo).

La notizia ta rimbalzando un po’ su tutti i media del mondo, è certamente curiosa: la compagnia Cargolux ha base a Lussemburgo e opera anche su Malpensa, chissà chi sarà il primo ad avvistare questo particolarissimo esemoplare.