Tre milioni di euro per sostenere i produttori di vino

Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per il sostegno diretto ai produttori di vini di qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell’emergenza covid-19. Tutti i dettagli relativi al bando e all’erogazione semplificata dei fondi saranno comunicati durante una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 5 agosto, alle ore 16, nella sede del consorzio Valtenesi (via Roma 4) a Puegnago sul Garda (BS).

Saranno presenti gli assessori regionali lombardi Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico), il presidente del consorzio Valtenesi Alessandro Luzzago e i rappresentanti delle associazioni di categoria.