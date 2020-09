Accordo per la cassa integrazione per 1465 dipendenti Air Italy

Saranno 1465 i lavoratori Air Italy che verranno sostenuti dalla cassa integrazione: accordo in extremis, quando già si parlava di licenziamenti per la compagnia di base a Malpensa e Olbia, ferma da febbraio scorso dopo la decisione della liquidazione da parte della proprietà.

“Durante la riunione convocata dal ministero del Lavoro per discutere gli aspetti occupazionali nella vertenza Air Italy è stato raggiunto l’accordo fra azienda e sindacati sulla cassa integrazione” dice una nota del ministero del Lavoro . “Viene in questo modo assicurato il sostegno al reddito di tutti i lavoratori dopo la liquidazione avviata dalla compagnia”.

«Nonostante la sciagurata decisione degli azionisti, che segna una pagina tragica nella storia della aviazione civile italiana, di procedere alla chiusura di Air Italy, si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada» commentano dalla Uiltrasporti il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale, Ivan Viglietti.

Un risultato ottenuto con “una riunione no-stop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all’estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali”, spiega il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito. “Con l’intesa vengono garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute le professionalità certificate ed in tempi brevissimi verranno presentati i programmi di riqualificazione”.

La cassa integrazione durerà dieci mesi e dà un po’ di ossigeno ai lavoratori Air Italy, che sono per due terzi a Malpensa e per un terzo a Olbia.